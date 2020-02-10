До українського активіста Приходька у Криму не пускають родичів та священника

Російські окупанти затримали українського активіста Олега Приходька у Криму ще у жовтні 2019 року. Його звинуватили у підготовці теракту на півострові. Це звичне для росіян звинувачення, за яким вони затримують людей, що мають проукраїнські настрої у Криму. До Приходька, якого утримують за ґратами, окупанти не пускають ані родичів, ані священнослужителів.

Це порушує навіть мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, схвалені ООН. Про це інформує омбудсменка Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

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Олегу Приходьку не дозволяють реалізувати право на побачення,

– наголошує вона.

Так, із Приходьком, зокрема, не може побачитися архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Окрім того, політв'язні не мають зимових речей, постелі та нормально не харчуються.

Російські тюремники також звично для них ігнорують проблеми зі здоров’ям, що виникають в українських бранців. Належну медичну допомогу їм ніхто не надає.

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Що відомо про затримання Олега Приходька: