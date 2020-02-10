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      До українського активіста Приходька у Криму не пускають родичів та священника

      96 Читать новость на русском
      Олег Приходько / Радіо Свобода

      Російські окупанти затримали українського активіста Олега Приходька у Криму ще у жовтні 2019 року. Його звинуватили у підготовці теракту на півострові. Це звичне для росіян звинувачення, за яким вони затримують людей, що мають проукраїнські настрої у Криму. До Приходька, якого утримують за ґратами, окупанти не пускають ані родичів, ані священнослужителів.

      Це порушує навіть мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, схвалені ООН. Про це інформує омбудсменка Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

      Раніше: На коліна – тільки перед Богом, – політв’язень Приходько звернувся до українців з-за ґрат: фото

      Олегу Приходьку не дозволяють реалізувати право на побачення,
      – наголошує вона.

      Так, із Приходьком, зокрема, не може побачитися архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

      Окрім того, політв'язні не мають зимових речей, постелі та нормально не харчуються.

      Російські тюремники також звично для них ігнорують проблеми зі здоров’ям, що виникають в українських бранців. Належну медичну допомогу їм ніхто не надає.

      Дивіться також: Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)

      Що відомо про затримання Олега Приходька:

      • До будинку українського активіста в окупованому Криму ввечері 9 жовтня 2019 року увірвалися представники ФСБ. Його разом із дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку. Вдень 10 жовтня стало відомо, що українця утримують у будівлі, яку собі привласнила російська ФСБ.
      • Його звинувачують у підготовці теракту в Саках. У гаражі у Приходька окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
      • Приходька відправили за ґрати – спочатку до 10 грудня 2019 року, потім цей термін продовжили.
      • До цього російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Людмила Денісова
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