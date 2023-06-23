Семь вертолетов за неделю: в Донецкой области минуснули очередной Ка-52

Украинские враги все чаще используют в боевых действиях свои вертолеты, которые в результате пополняют перечень уничтоженного металлолома оккупантов. В частности, в пятницу на рассвете долетался еще один "Аллигатор".

Сбить вражескую боевую авиацию удалось около 5 утра. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Вертолет сбили на Донетчине

В своем телеграм-канале он поблагодарил всех защитников за боевую работу сегодня ночью. Речь идет о сбивании всех 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые целились по Хмельницкой области.

А также отдельно зенитчиков за сбитый вражеский вертолет.

Спасибо нашим зенитчикам за еще один сбитый "Аллигатор" на Донетчине сегодня утром!

– написал Николай Олещук.



Зенитчики сбили вражеский вертолет / Воздушные силы

Почему вражеские вертолеты все чаще "устают"

Прокомментировал уничтоженный еще один Ка-52 "Аллигатор" в эфире телемарафона и спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, почему все чаще сообщается о сбивании вражеской армейской авиации.

Интенсивность боев растет, то есть возросла практически. Мы видим, что противник из-за увеличения этих боевых действий использует все больше авиацию, именно армейскую. Это вертолеты Ка-52 и других типов – для того, чтобы поддерживать свои войска с воздуха,

– сказал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что авиационная подготовка является важнейшим элементом боя для того, чтобы с воздуха предоставить пехоте возможность поднять голову, совершить определенные маневры и определенные действия. Следовательно, из-за использования большего количества вертолетов враг начал чаще их и терять.

Наши защитники уже более года боевых действий знают и имеют определенные тактические приемы в запасе для того, чтобы врага уничтожать. Если он подлетает выше, то попадает в зону действия поражения наших ЗРК среднего радиуса действия разных типов. А если прижимается ниже к земле, там его ожидают украинские десантники или "сухопутники" с ПЗРК и, таким образом, тоже уничтожают технику,

– сказал он.

По словам Юрия Игната, на этой неделе это уже седьмой вертолет, который приземлили украинские Силы обороны. "С чем можно только нас и поздравить", – с улыбкой подытожил пресс-секретарь Воздушных сил.