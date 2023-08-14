Давно не было уничтожения таких целей, – Игнат навел детали сбивания вражеского Ка-52

Вооруженные Силы ежедневно ликвидируют вражескую технику. В частности, им удалось уничтожить на Бахмутском направлении российский боевой вертолет Ка-52. В последний раз они приземляли такой самолет около недели назад.

В понедельник утром, 14 августа, стало известно, что неподалеку от Бахмута Донецкой области украинская армия уничтожила Ка-52 "Аллигатор" с помощью зенитной управляемой ракеты. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Смотрите также Еще более 500 оккупантов приедут в гости к Кобзону: колоссальные потери врага на 14 августа

Ликвидирован Ка-52 оккупантов

Собственно, спикеру задали вопрос о том, как именно украинские защитники приземлили многоцелевой вертолет, также известный как "Аллигатор".

Как обычно: обнаружили своевременно и уничтожили, – ответил Игнат и добавил: Наши комплексы еще советского образца нуждаются в усиленном внимании. Человеческий фактор очень сильно влияет. Зенитно-ракетным подразделением была организована слаженная, взвешенная работа. И был уничтожен на Бахмутском направлении зенитно управляемой ракетой этот вертолет.

Кроме того, по его словам, давно уже не было таких уничтоженных целей – то есть самолетов-вертолетов. Стоит сказать, что последний раз ВСУ приземляли "Аллигатор" около недели назад, о чем сообщал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Работино (село в Запорожской области – 24 Канал). Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса,

– написал он.

Обратите внимание! В Генштабе сообщали, что по состоянию на утро 14 августа известно о 315 уничтоженных самолетах и 313 вертолетах врага с начала полномасштабного вторжения.

Сколько стоит "Аллигатор"

Стоимость одного Ка-52 составляет 484 миллиона рублей. Это около 154,2 миллиона гривен. В общей сложности до начала широкомасштабной войны таких самолетов было на вооружении у россиян около 90 единиц.