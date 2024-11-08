"Аллигатор" долетался: российские военкоры заявили о потере ударного вертолета Ка-52

Россия могла потерять очередной ударный вертолет. Речь идет о Ка-52 "Аллигатор".

На это указывают сообщения российских военкоров. Также мог погибнуть один из членов экипажа, передает 24 Канал.

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Что известно о потере Ка-52 у россиян

Вечером 7 ноября российские военкоры сообщили о потере ударного вертолета Ка-52. Также они сообщают, что командиру вертолета не удалось выжить, а штурман смог спастись. Вероятно, он выжил благодаря системе катапультирования, которая есть у Ка-52.

Россияне потеряли Ка-52 / Скриншот

Других подробностей военные не разглашают, поэтому остается неизвестным, где и почему оккупанты потеряли ударный вертолет.

Отметим, что стоимость Ка-52 достигает 16 миллионов долларов.

Что известно о Ка-52

Российская пропаганда называет Ка-52 "лучшим ударным вертолетом в мире". "Аллигатор" (Hokum B по классификации НАТО) является командирской машиной армейской авиации, предназначенной для разведки, указания целей и координации действий группы боевых вертолетов.

Ка-52 может поражать бронетехнику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Он является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула" и оснащен пушечной установкой с лазерной системой наведения, противотанковыми управляемыми ракетами, авиабомбами и другими видами оружия.

Его производство в России началось в 2008 году, и по открытым данным, всего было выпущено около 170 единиц. С начала полномасштабной войны в Украине было уничтожено несколько десятков Ка-52.