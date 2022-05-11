Возможна ли деблокада Мариуполя

Вместе с тем теоретически существует шанс деблокировать Мариуполь. Однако на практике его реализовать невозможно. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 каналу.

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Президент абсолютно прав, потому что сейчас нужно формировать как минимум экспедиционный корпус, а это несколько бригад. Они должны будут пройти 100 километров под перекрестным огнем российских войск и авиации,

– объяснил Жданов.

Прикрыть их с воздуха мы не сможем. Так что фактически это будет "расстрел в степях Донецкой области".

"Единственный выход – это интернация, то есть эквакуация людей третьей стороной. Однако для этого нужно надавить на Путина так, чтобы он на это согласился. Вот в чем проблема", – пояснил Жданов.

Справка. Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призналась, что сейчас деблокировать "Азовсталь" военным путем невозможно. В Генштабе и в Офисе Президента также говорят, что для этого Украине не хватает тяжелого вооружения.

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Как подчеркнул Жданов, почему-то генеральный секретарь ООН оказал влияние на Путина и удалось забрать гражданских людей из окруженного Мариуполя. Однако вопрос в том, почему эту работу не продолжают, хотя президент Зеленский обращался к Организации с таким призывом.

Однако есть такие вещи, которые дороги Путину и могут на него надавить. Возможно, это его семья, официальная или нет. Я имею в виду Алину Кабаеву и ее детей. Можно пригрозить ввести такие санкции против них, чтобы это было достойно обмена,

– допустил Жданов.

Напомним. Из "Азовстали" и близлежащих районов Мариуполя уже удалось эвакуировать более 600 мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на сайте Организации.

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