Чи можлива деблокада Маріуполя

Разом з тим, теоретично існує шанс деблокувати Маріуполь. Однак на практиці його втілити неможливо. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав 24 каналу.

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Президент абсолютно правий, тому що зараз треба формувати, як мінімум, експедиційний корпус, а це декілька бригад. Вони повинні будуть пройти 100 кілометрів під перехресним вогнем російських військ та авіації,

– пояснив Жданов.

Прикрити їх з повітря ми не зможемо. Тож фактично це буде "розстріл в степах Донецької області".

"Єдиний вихід – це інтернація, тобто еквакуація людей третьою стороною. Однак для цього треба натиснути на Путіна так, щоб він на це погодився. Ось в чому проблема", – пояснив Жданов.

Довідка. Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зізналась, що наразі деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом неможливо. У Генштабі та в Офісі Президента також кажуть, що для цього Україні бракує важкого озброєння.

Що може вплинути на главу Кремля

Як підкреслив Жданов, чомусь генеральний секретар ООН вплинув на Путіна і вдалося забрати цивільних людей з оточеного Маріуполя. Однак питання в тому, чому цю роботу не продовжують, хоча президент Зеленський звертався до Організації із таким закликом.

Однак є такі речі, які дорогі для Путіна і можуть на нього натиснути. Можливо, це його родина, офіційна чи ні. Я маю на увазі Аліну Кабаєву та її дітей. Можна пригрозити запровадити такі санкції проти них, щоб це було достойно обміну,

– припустив Жданов.

Нагадаємо. З "Азовсталі" та прилеглих районів Маріуполя вже вдалося евакуювати понад 600 мирних жителів. Про це мовиться в заяві Генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша на сайті Організації.

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