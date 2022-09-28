Одна из присутствовавших на митинге заявила местному чиновнику, что россия напала на Украину. Видео протеста обнародовали в соцсетях.
Важно Путин приказал кадырову придавить протесты в Дагестане, – лидер Ичкерии
Россия – оккупант
Женщины на протесте скандируют, что одно из крупных ядерных государств не может бояться нападения Украины. И россию бы никогда не атаковали.
Россия напала на Украину. Мы не слепы! россия находится на чужой территории!
– говорят женщины своим властям.
Также они скандируют "Нет войне!".
Смотрите видео, как женщины выступают против мобилизации:
В Дагестане создали партизанское движение
Из-за мобилизации в Дагестане было создано партизанское движение. Партизаны уже предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не в безопасности.
Как бунты в странах влияют на россию
- Люди протестуют в разных странах – это ослабляет россию прямо сейчас. Мобилизация создает предпосылки для революционной ситуации. Митинги в одной стране подают пример другим регионам. Они будут распространяться и крепнуть.
- Единственный рецепт обуздать вспышки недовольства – военные победы, которых не будет.
- После протестов в Дагестане будут другие. Недовольными будут простые люди, умирающие на фронте, элиты, которые теряют деньги, и полицейские.