Одна из присутствовавших на митинге заявила местному чиновнику, что россия напала на Украину. Видео протеста обнародовали в соцсетях.

Важно Путин приказал кадырову придавить протесты в Дагестане, – лидер Ичкерии

Россия – оккупант

Женщины на протесте скандируют, что одно из крупных ядерных государств не может бояться нападения Украины. И россию бы никогда не атаковали.

Россия напала на Украину. Мы не слепы! россия находится на чужой территории!

– говорят женщины своим властям.

Также они скандируют "Нет войне!".

Смотрите видео, как женщины выступают против мобилизации:

В Дагестане создали партизанское движение

Из-за мобилизации в Дагестане было создано партизанское движение. Партизаны уже предупредили сторонников мобилизации, что их имущество и здоровье больше не в безопасности.

Кстати! Дагестан сохраняет первенство среди субъектов россии по количеству военных, убитых в Украине.

Как бунты в странах влияют на россию

Люди протестуют в разных странах – это ослабляет россию прямо сейчас. Мобилизация создает предпосылки для революционной ситуации. Митинги в одной стране подают пример другим регионам. Они будут распространяться и крепнуть.

Единственный рецепт обуздать вспышки недовольства – военные победы, которых не будет.

После протестов в Дагестане будут другие. Недовольными будут простые люди, умирающие на фронте, элиты, которые теряют деньги, и полицейские.

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