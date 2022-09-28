Одна із присутніх на мітингу заявила місцевому чиновнику, що росія напала на Україну. Відео із протесту оприлюднили у соцмережах.
Важливо Путін наказав кадирову придавити протести в Дагестані, – лідер Ічкерії
Росія – окупант
Жінки на протесті скандують, що одна з великих ядерних держав не може боятися нападу України. І росію б ніколи не атакували.
Росія напала на Україну. Ми не сліпі! Росія знаходиться на чужій території!
– говорять жінки своїй владі.
Також вони скандують "Ні війні!".
Дивіться відео, як жінки виступають проти мобілізації:
У Дагестані створили партизанський рух
Через мобілізацію у Дагестані створили партизанський рух. Партизани вже попередили прихильників мобілізації, що їхнє майно та здоров'я більше не буде в безпеці.
Як бунти у країнах впливають на росію
- Люди протестують у різних країнах – це послаблює росію просто зараз. Мобілізація створює передумови до революційної ситуації. Мітинги в одній країні подають приклад іншим регіонам. Вони будуть ширитися і міцнішати.
- Єдиний рецепт приборкати спалахи невдоволення – військові перемоги, яких не буде.
- Після протестів у Дагестані будуть інші. Невдоволені будуть прості люди, які помирають на фронті, еліти, які втрачають гроші та поліцейські.