"Заполнить правительство": уже в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам

На ближайших заседаниях Верховная Рада может рассмотреть кадровые вопросы. Необходимо заполнить Кабинет Министров.

Об этом в эфире телемарафона заявил Руслан Стефанчук. Также спикер парламента рассказал, какие именно люди должны быть в правительстве, передает 24 Канал.

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Рада рассмотрит кадровые изменения в Кабинете Министров

Председатель Верховной Рады отметил, что задача заключается в том, чтобы заполнить правительство.

Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Правительство должно профессионально и профессионально работать, должны быть люди, которые отвечают за свои сферы,

– подчеркнул Руслан Стефанчук.

Также добавил, что сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабинетах Министров должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства, а также выполняют задачи, возложенные народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", – подытожил председатель Верховной Рады.