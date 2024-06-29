Про це в ефірі телемарафону заявив Руслан Стефанчук. Також спікер парламенту розповів, які саме люди мають бути в уряді, передає 24 Канал.

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Рада розгляне кадрові зміни в Кабінеті Міністрів

Голова Верховної Ради зазначив, що завдання полягає в тому, щоб заповнити уряд.

Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери,

– підкреслив Руслан Стефанчук.

Також додав, що наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабінетів Міністрів мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду, а також виконують завдання, покладені народом України.

"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", – підсумував голова Верховної Ради.