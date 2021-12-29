Кабинет министров назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

В Украине назначили председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Отныне эту должность будет занимать Евгений Крамаренко.

Соответствующее решение одобрили во время заседания Кабинета министров в среду, 29 декабря. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил представитель парламента в правительстве Тарас Мельничук.

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Назначен Крамаренко Евгений Григорьевич председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения,

– написал политик.

К слову, Госагентство по управлению зоной отчуждения занимается преодолением последствий Чернобыльской катастрофы и созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами.

Что известно о Крамаренко

Евгений Крамаренко ранее работал в агентстве начальником отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений. С 12 июля он исполнял обязанности главы. Параллельно выиграл конкурс на должность председателя и получил назначение.

Что этому предшествовало: коротко

Правительство в конце января 2021 года освободило Сергея Калашника от должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Причины отставки тогда не назвали.

Стоит отметить, что его назначили в апреле 2020 года сроком на 5 лет. До этого он целый год исполнял обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС.

Текст публикации Тараса Мельничука:

Правительство сегодня 29.12.2021

Кадровый блок

Назначен:

Крамаренко Евгения Григорьевича председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.