Кабмин с 15 декабря запускает электронную очередь пересечения границы

В Украине с 15 декабря начнет свою работу экспериментальный проект. Его суть заключается в электронном бронировании времени для пересечения границы.

С помощью электронной очереди планируют избежать километровых очередей на государственной границе. В то же время благодаря забронированному времени на пересечение люди смогут планировать поездку без учета "затора" на таможне.

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"Зоны ожидания" также предусмотрены

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что принцип работы электронной очереди довольно прост. В то же время этот механизм считают действенным.

Идея работы очереди довольно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам — не простаивать по несколько дней,

- сообщил Шмыгаль.

Кроме того, на пунктах пропуска также планируют создать комфортные "зоны ожидания". По словам Дениса Шмыгаля, внедрение электронной очереди положительно повлияет на международный имидж Украины.

Также премьер-министр добавил, что правительство выделило 10 миллиардов гривен на трехлетнюю программу модернизации украинской таможни. Она предусматривает обновление 20 пропускных пунктов и строительство 12 новых уже в следующем году.

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По состоянию на 2021 год в Украине 230 пунктов пропуска и контроля, 166 из которых – международные, 31 – межгосударственные, а еще 33 – местные.

Текст публикации Дениса Шмыгаля

В Украине начнется экспериментальный проект «Электронная очередь пересечения границы».

Идея работы очереди довольно проста: бронирование времени, когда можно пересечь границу. Сегодня мы утвердили старт такого проекта, который позволит быстро проходить оформление на границе, а транспортным средствам — не простаивать по несколько дней.

Также будут созданы комфортные зоны ожидания. Введение "электронной очереди" улучшит имидж нашего государства и инвестиционный климат.

Украина имеет значительный транспортный потенциал, и наши пункты пропуска на границе не должны становиться преградой. В этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы — почти 10 млрд грн на 3 года.