Правительство хочет ввести самоизоляцию для невакцинированных прибывших в Украину

В Украине могут усилить контроль при пересечении государственной границы. Это связано прежде всего с распространением в отдельных регионах мира и Европы штамма Дельта.

Такую инициативу обсудили во время селекторного совещания с президентом Украины.

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Так Министерство здравоохранения предлагает, чтобы:

все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, проходили 14 дней самоизоляции,

ее можно прекратить на 7 день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

О чем еще говорили на совещании

Согласно данным Минздрава, в Украине растут объемы вакцинации от COVID-19. Так, на прошлой неделе сделали 609 тысяч прививок от COVID-19, тогда как неделей ранее – 560 тысяч.

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На этой неделе в регионы Украины направят:

2 миллиона доз Moderna,

1 миллион доз CoronaVac,

300 тысяч доз Pfizer.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов прививок на пограничных пунктах пропуска, чтобы каждый желающий смог вакцинироваться в аэропортах и наземных пунктах пропуска.

В то же время в Украине впервые за несколько месяцев выросло число новых выявленных больных COVID-19. За прошедшую неделю было зафиксировали 3460 новых заболевших, что на 253 больше, чем за предыдущий период.