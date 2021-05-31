Оформить компенсацию за полностью разрушенное жилье можно через местный орган власти – преимущественно за военно-гражданскую администрацию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

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Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье следует собрать ряд документов:

копию паспорта,

копию индивидуального налогового номера,

документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда

соответствующее заявление.

Как определяют компенсацию

Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также берутся во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов,

– рассказал Замлинский.

Он отметил, что максимальная сумма средств, которую могут получить за разрушенное жилье, составляет 300 тысяч гривен.

Обратите внимание! Утром 22 мая пророссийские боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Песков. Мины попали во двор пожилого дедушки. Сам мужчина чудом спасся, когда вышел на улицу, чтобы взглянуть, что случилось. Именно в тот момент вторая мина попала в дом. Из-за циничных обстрелов мужчина остался без крыши над головой.