Оформить компенсацию за полностью разрушенное жилье можно через местный орган власти – преимущественно за военно-гражданскую администрацию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.
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Для того, чтобы получить компенсацию за полностью разрушенное жилье следует собрать ряд документов:
- копию паспорта,
- копию индивидуального налогового номера,
- документы, подтверждающие собственность на этот объект жилищного фонда
- соответствующее заявление.
Как определяют компенсацию
Недавно Минрегионстрой пересмотрел опосредованную стоимость построенного жилья в сторону увеличения. Эти величины также берутся во внимание, когда комиссия рассматривает вопрос о компенсации гражданам за разрушенное жилье. Конечно, сумма компенсации также определяется на основе этих нормативов,
– рассказал Замлинский.
Он отметил, что максимальная сумма средств, которую могут получить за разрушенное жилье, составляет 300 тысяч гривен.