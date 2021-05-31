Оформити компенсацію за повністю зруйноване житло можна через місцевий орган влади – переважно через військово-цивільну адміністрацію. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.
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Для того, щоб отримати компенсацію за повністю зруйноване житло слід зібрати низку документів:
- копію паспорта,
- копію індивідуального податкового номера,
- документи, які підтверджують власність на цей об'єкт житлового фонду
- відповідну заяву.
Як визначають компенсацію
Нещодавно Мінрегіонбуд переглянув опосередковану вартість спорудженого житла в бік збільшення. Ці величини також беруться до уваги, коли комісія розглядає питання щодо компенсації громадянам України за зруйноване житло. Звісно, що сума компенсації також визначається на основі цих нормативів,
– розповів Замлинський.
Він наголосив, що максимальна сума коштів, яку можуть отримати за зруйноване житло, становить 300 тисяч гривень.