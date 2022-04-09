Кабмин юридически закрепил решение о прекращении торговли с Россией

Правительство 9 апреля юридически закрепило решение о прекращении торговых отношений со страной агрессором – Россией.

Это очень важное решение, которое было принято на заседании Кабмина, заявила министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

Читайте также Байден подписал законы о санкциях в отношении российской нефти и об ограничении торговли с РФ

Это юридическое закрепление фактического прекращения торговых отношений с Российской Федерацией, которое произошло 24 февраля,

– сказала Свириденко.

Сколько будет терять агрессор

Такое решение будет ежегодно блокировать валютные поступления России как минимум на 6 миллиардов долларов. Бюджет врага не получит эти деньги, а значит – не сможет направить их на войну.

Смотрие также – ЕС одобрил пятый пакет санкций против России: закрытые порты и эмбарго на уголь: