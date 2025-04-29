Для развития авиации и логистики: Кабмин назначил новых заместителей Умерова

29 апреля Кабинет министров назначил трех заместителей министра обороны Рустема Умерова. А Сергей Мельник завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также 2 года Brave1 и оборонная революция: Федоров объяснил, почему будущее за ИИ-армией и армией дронов

Кто стал новым заместителем Умерова и что известно об этих людях

Новые должности получили Сергей Боев, Николай Шевцов, Александр Козенко.

В ответ на вызовы, которые ставит перед нами полномасштабная война, продолжаем реализовывать стратегические шаги для укрепления обороноспособности Украины. Одним из таких шагов является усиление управленческой команды Министерства обороны. Сегодня я провел несколько ключевых назначений, которые имеют целью обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами,

– объяснил свое решение Умеров.

Сергея Боева, который ранее был заместителем министра обороны по вопросам международного взаимодействия и партнерств, назначили первым заместителем министра обороны.

"Его опыт в международных отношениях, в частности в обеспечении помощи в сфере безопасности и гарантий безопасности для Украины, является важным на фоне нынешней геополитической ситуации. Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс – от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинского войска", – сказано в посте.

Интересно! Умеров вспомнил о модели Future Force – Сил обороны будущего. Ее создают Министерство обороны и Генеральный штаб.

Приоритет Сергея Боева – это развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить обороноспособность Украины, но и активно развивать собственные возможности.

Николай Шевцов стал заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок.

"Один из самых компетентных специалистов в этой сфере. Он возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, и именно благодаря его усилиям нам удалось наладить эффективные механизмы снабжения и обеспечения войск на фронте. В новой роли его главной задачей станет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями", – написал Умеров.

Шевцов вместе с АОЗ и ГОТ будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и цифровизируя процессы. Благодаря постоянной обратной связи от военных на фронте можно будет оперативно корректировать потребности и ускорять процесс поставки.

Александр Козенко также стал заместителем министра обороны.

С ноября 2023 года он занимал должность советника министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Имеет образование в области международной экономики, является выпускником Киевского национального экономического университета.

Козенко работал в гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал несколько бизнесов и владел ими. А в 2020 – 2023 годах работал советником руководителя Офиса Президента Украины.

На новой должности он будет отвечать за развитие возможностей авиации.

Сергей Мельник завершил работу в должности заместителя министра обороны Украины и продолжит работать на другом направлении.

Он работал над обеспечением достойных условий для украинских военнослужащих, внедрил "пакет раненого" и адаптивную одежду, восстановил сеть госпиталей, запустил Службу сопровождения военнослужащих и их семей, создал рекрутинговую сеть. И работал над получением Украиной ассоциированного членства в крупнейшей в мире организации офицеров резерва стран НАТО.