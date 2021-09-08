Соответствующее решение приняли на заседании правительства 8 сентября. Размер выплат составит три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.
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Стипендии получат Праведники народов мира и Праведники Бабьего Яра
Стипендии получат те граждане Украины, которые удостоены Израильским институтом катастроф и героизма звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины – звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра.
В перечень попали 26 человек:
- 18 Праведников народов мира,
- 6 Праведников Украины,
- 2 Праведника Бабьего Яра.
Отменили стипендию памяти Жизневского
Также Кабмин отменил постановление от 2016 года о пожизненной стипендии памяти Михаила Жизневского. Ее выплачивали родителям белоруса, убитого во время Революции Достоинства. Однако родители героя умерли, поэтому выплаты больше не будут осуществлять.
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В 2021 году отмечали День памяти украинцев, которые спасали евреев
Отметим, что 14 мая в Украине впервые отмечали на государственном уровне День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина на 4 месте в мире по количеству Праведников народов мира. Опережают украинцев только граждане Польши, Нидерландов и Франции.