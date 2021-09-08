Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 8 вересня. Розмір виплат складатиме три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

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Стипендії отримають Праведники народів світу та Праведники Бабиного Яру

Стипендії отримають ті громадяни України, які удостоєні Ізраїльським інститутом катастроф і героїзму звання Праведника народів світу або Єврейською радою України – звання Праведника України або Праведника Бабиного Яру.

У перелік потрапили 26 осіб:

18 Праведників народів світу,

6 Праведників України,

2 Праведники Бабиного Яру.

Зверніть увагу! В уряді запевнили, що список можуть розширити. Це станеться, якщо пропозиції надійдуть від Мінкульту та Українського інституту національної пам'яті.

Скасували стипендію пам'яті Жизневського

Також Кабмін скасував постанову від 2016 року про пожиттєву стипендію памяті Михайла Жизневського. Її виплачували батькам білоруса, убитого під час Революції Гідності. Проте батьки героя померли, отож виплат більше не здійснюватимуть.

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В 2021 році відзначали День пам’яті українців, які рятували євреїв

Зазначимо, що 14 травня в Україні вперше відзначали на державному рівні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна на 4 місці у світі за кількістю Праведників народів світу. Випереджають українців лише громадяни Польщі, Нідерландів та Франції.