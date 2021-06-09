Соответствующие назначения правительство приняло 9 июня. Кроме этого, Кабмин перед этим уволил из предыдущих должностей 2 человек, чтобы назначить их заместителями министров.

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Кабмин принял заместителей новых министров

Правительство уволило Михаила Лева из должности первого заместителя Председателя Государственного космического агентства Украины и Владимира Бучко из должности государственного секретаря Мининфраструктуры. Временно обязанности госсекретаря Минэкономики исполняет Татьяна Галабудская.

В частности, замами 3 новых министров стали:

Александр Комарида – заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;

Юрий Васьков – заместителем министра инфраструктуры;

Анна Юрченко –заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции;

Михаил Лев – заместителем министра экономики;

Светлана Глущенко – заместителем министра экономики.

Кроме этого, правительство назначило:

Владимира Бучко – первым заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины;

Наталья Калениченко – заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также правительство согласовало:

Александра Андрущенко – гендиректором Государственного предприятия специальной связи;

Михаила Мишина – директором "Украинского института по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Гипросвязь".

Коротко о смене министров

20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за замену сразу трех новых министров.

Министром экономики стал Алексей Любченко.

Главой Мининфраструктуры – Александр Кубраков.

Главой Минздрава – бывший главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Обратите внимание! До этого министром экономики был Игорь Петрашко, министром инфраструктуры – Владислав Криклий, а Минздрав возглавлял Максим Степанов. Подробнее об их достижениях и провалах читайте по ссылке.