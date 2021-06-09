Соответствующие назначения правительство приняло 9 июня. Кроме этого, Кабмин перед этим уволил из предыдущих должностей 2 человек, чтобы назначить их заместителями министров.
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Кабмин принял заместителей новых министров
Правительство уволило Михаила Лева из должности первого заместителя Председателя Государственного космического агентства Украины и Владимира Бучко из должности государственного секретаря Мининфраструктуры. Временно обязанности госсекретаря Минэкономики исполняет Татьяна Галабудская.
В частности, замами 3 новых министров стали:
- Александр Комарида – заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
- Юрий Васьков – заместителем министра инфраструктуры;
- Анна Юрченко –заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции;
- Михаил Лев – заместителем министра экономики;
- Светлана Глущенко – заместителем министра экономики.
Кроме этого, правительство назначило:
- Владимира Бучко – первым заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины;
- Наталья Калениченко – заместителем Председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также правительство согласовало:
- Александра Андрущенко – гендиректором Государственного предприятия специальной связи;
- Михаила Мишина – директором "Украинского института по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Гипросвязь".
Коротко о смене министров
- 20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за замену сразу трех новых министров.
- Министром экономики стал Алексей Любченко.
- Главой Мининфраструктуры – Александр Кубраков.
- Главой Минздрава – бывший главный санитарный врач Виктор Ляшко.