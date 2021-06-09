Відповідні рішення уряд ухвалив 9 червня. Окрім цього, Кабмін перед цим звільнив з попередніх посад 2 осіб, щоб призначити їх заступниками міністрів.

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Кабмін ухвалив заступників нових міністрів

Уряд звільнив Михайла Лева з посади першого заступника Голови Державного космічного агентства України та Володимира Бучка з посади державного секретаря Мінінфраструктури. Тимчасово обов'язки держсекретаря Мінекономіки виконуватиме Тетяна Галабудська.

Зокрема, замами 3 нових міністрів стали:

  • Олександр Комаріда – заступником міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції;
  • Юрій Васьков – заступником міністра інфраструктури;
  • Анна Юрченко – заступницею міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції;
  • Михайло Лев – заступником міністра економіки;
  • Світлана Глущенко – заступницею міністра економіки.

Окрім цього, уряд призначив:

  • Володимира Бучка – першим заступником Голови Державної служби геології та надр України;
  • Наталію Калєніченко – заступницею Голови Державної податкової служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також уряд погодив:

  • Олександра Андрущенка – гендиректором Державного підприємства спеціального зв'язку;
  • Михайла Мішина – директором "Українського інституту із проєктування і розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури "Діпрозв'язок". 

Коротко про зміну міністрів 

  • 20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала за заміну відразу трьох нових міністрів. 
  • Міністром економіки став Олексій Любченко.
  • Очільником Мінінфраструктури – Олександр Кубраков.
  • Главою МОЗ – колишній  головний санітарний лікар Віктор Ляшко.