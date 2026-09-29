На эту тему в эфире 24 Канала беседовали с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Олегом Дундой. По его словам, в Кабмине много говорят о рисках и вызовах. Однако свою работу, необходимую для получения средств от международных партнеров, там до сих пор не выполнили.

В чем проблема?

Как подчеркнул Дунда, на данный момент правительство не подало в Верховную Раду еще 17 законопроектов, о которых команда бывшей премьер-министр Юлии Свириденко еще ранее договаривалась с международными партнерами.

Верховная Рада при необходимости проголосует за все, что нужно. В этом нет сомнений. Но Кабмин тоже должен что-то сделать, чтобы ситуация изменилась. Там дают цифры, которые не имеют никаких подтверждений,

– отметил народный депутат.

Рассмотрение законопроектов в Верховной Раде, вероятно, начнется уже 12 октября. Сейчас на повестке дня будут рассматриваться законопроекты, которые Кабмин подал еще до назначения Сергея Корецкого премьер-министром. Ни одного нового законопроекта нет. Хотя у правительства еще есть время, чтобы подать соответствующие законопроекты.

Чтобы Верховная Рада проголосовала, эти законопроекты должны существовать. Если они не разработаны, не приняты на заседании Кабмина, не представлены в Верховную Раду, то нам не за что голосовать. Инициатором здесь должен быть Кабмин. Он напрямую договаривался с европейскими партнерами. Наверное, мало кто из депутатов точно знает, о чем шли эти переговоры. Поэтому здесь Кабмин недоработал,

– сказал Дунда.

Народный депутат прокомментировал ситуацию с международной помощью Украине: смотрите видео 24 Канала

Что говорят в Кабмине?

В середине сентября в Кабмине обещали до 15 октября принять 42 решения, которые должны разблокировать дальнейшую международную помощь для Украины. Тогда там также подчеркнули, что в Верховной Раде уже находятся 27 законопроектов, которые необходимо принять.

На фоне таких проблем в правительстве отложили расходы, не являющиеся первоочередными, до получения помощи. Выплаты будут направляться на нужды обороны, социальные выплаты и зарплаты работников бюджетной сферы.

Добавим, что бывший советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко объяснил, почему возникли разногласия между Кабмином и Верховной Радой. Однако сейчас важно отказаться от взаимных обвинений и выполнить требования международных партнеров, чтобы ситуация в экономике не стала катастрофической.