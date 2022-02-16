Кабмин одним решением заблокировал 2 конкурса – на глав САП и НАБУ

Правительство 15 февраля утвердило состав комиссии по избранию Директора НАБУ включительно с международным экспертом Драго Косом. Впрочем добавило условие: чтобы работать в комиссии НАБУ, он должен выйти из комиссии САП.

Как заявили в Центре противодействия коррупции, это противоречит действующему законодательству и подрывает возможность довести до логического конца оба отбора.

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В тексте распоряжения правительства отмечается, что полномочия члена комиссии от международных партнеров, Драго Коса "начинаются со следующего дня после выхода его из состава конкурсной комиссии по отбору Специализированного антикоррупционного прокурора".

Что об этом говорит закон

Законодательство Украины не предусматривает никаких требований относительно участия члена комиссии НАБУ в других конкурсных комиссиях.

Более того, участие в комиссии одного из членов лишь при определенных условиях ставит под вопрос всю работу комиссии. Ведь, согласно закону о НАБУ, "конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения ее в полном составе",

– подчеркнули в ЦПК.

Там пояснили, что действия правительства приведут к затягиванию конкурсного отбора будущего руководителя НАБУ. А также создают дополнительные основания для возможных судебных обжалований действий и решений комиссии в будущем.

В Центре противодействия коррупции призвали:

следовать закону,

отменить свое распоряжение, предусматривающее дополнительные условия участия Драго Коса.

Почему это важно

Драго Кос – один из самых принципиальных членов комиссии по отбору руководителя САП. Вероятно, именно поэтому Кабмин принял незаконное и политически мотивированное решение.

Как пояснили в ЦПК, независимый и профессиональный руководитель Антикоррупционной прокуратуры – ключевой пазл в эффективной антикоррупционной экосистеме. В сфере ответственности НАБУ – САП – коррупция на уровне министров, народных депутатов, судей и другие топ должностных лиц страны.

Именно поэтому – завершение конкурса и избрание профессионального, независимого и добродетельного руководителя САП – одна из рекомендаций для улучшения позиций Украины в Индексе восприятия коррупции. Как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украину призвало даже американское посольство в Киеве.

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Текст публикации ГПК:

15 февраля правительство утвердило состав комиссии по избранию Директора НАБУ включительно с международным экспертом Драго Косом. Впрочем добавил условие: чтобы работать в комиссии НАБУ, он должен выйти из комиссии САП. Это противоречит действующему законодательству и подрывает возможность довести до логического конца оба отбора.

Законодательство не предусматривает никаких требований относительно участия члена комиссии НАБУ в других конкурсных комиссиях. Более того, участие в комиссии одного из членов лишь при определенных условиях ставит под вопрос всю работу комиссии. Ведь, согласно Закону о НАБУ, "конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения ее в полном составе".

Такие действия правительства приведут к затягиванию конкурсного отбора будущего руководителя НАБУ. А также создают дополнительные основания для возможных судебных обжалований действий и решений комиссии в будущем. Мы призываем правительство следовать закону и отменить свое распоряжение, которое предусматривает дополнительные условия участия Драго Коса!