Кабмин одобрил дипломатический безвиз с Саудовской Аравией

Кабинет министров 20 октября одобрил дипломатический безвиз с Саудовской Аравией. Отныне обладателям дипломатических и служебных паспортов не нужно будет оформлять краткосрочные визы.

Свое решение по дипломатическому безвизу с Саудовской Аравией правительство зафиксировало в виде распоряжения.

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Украина одобрила дипломатический безвиз с Саудовской Аравией

Кабмин 20 октября поддержал дипломатический безвиз с Саудовской Аравией.

Теперь обладатели дипломатических, специальных и служебных паспортов не должны оформлять краткосрочные визы. Меморандум предусматривает возможность безвизовых поездок для таких людей сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Какой режим действовал до сих пор

Между Украиной и Саудовской Аравией до сих пор действовал асимметричный визовый режим. В частности, украинцы должны были оформлять визы для поездок в эту страну, при этом саудовцы для поездок в Украину – нет.

С августа 2020 года они имели возможность въезжать на 90 дней в течение 180 дней или следовать транзитом через Украину без виз.