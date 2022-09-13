Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год: предварительные основные показатели

Правительство 13 сентября одобрило проект Государственного бюджета на 2023 год. Уже 14 сентября документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде.

Начинается бюджетный процесс, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Свои предложения депутаты могут давать до 1 октября. Голосовать в первом чтении планируется до 20 октября.

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Предварительные показатели

По словам Железняка, прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен на уровне 6371,3 миллиарда гривен.

Рост ВВП – +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%)

Инфляция +30%;

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не меняется: 6700 и 2589 грн;

Доходы бюджета – 1,28 триллиона;

Расходы – 2,57 триллиона;

Ежемесячный дефицит – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Курс – 42 гривны за доллар.

Расходы

Безопасность и оборона – 1 006 миллиарда гривен.

Социальная защита и социальное обеспечение – 408,9 миллиарда.

Поддержка ветеранов войны – 6,8 миллиарда.

Образование – 155 миллиардов.

Медицина – 175,7 миллиарда.

Средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии – 23,9 миллиарда.

Средства для ликвидации последствий – 19,4 миллиарда.

Расходы на содержание органов власти сократили на 11,6 миллиарда.

Бюджет для победы

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что год будет непростым, поскольку война – это очень дорого. По его словам, Бюджет-2023 – это бюджет для победы.

Главный приоритет – оборона и безопасность нашей страны. Почти 50% всего бюджета будут направлены туда. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия. Второй приоритет – социальные программы. Пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование — это еще 35% всех расходов в проекте бюджета.

Макропрогноз для экономики

Согласно макропрогнозу, экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата составит около 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

Однако Шмыгаль еще раз подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации на фронте.

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