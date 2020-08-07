Кабинет Министров намерен разрешить междугородное пассажирское сообщение с городами, которые входят в красную зону карантина. Однако при условии, что местная власть будет контролировать соблюдение определенных ограничений.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил 7 августа на селекторном совещании с участием мэров городов и председателей ОГА, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Кабмине.

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К обсуждению также присоединились министр Кабинета Министров Олег Немчинов и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Представителей 25 регионов Украины больше всего беспокоил именно вопрос остановки транспорта.

Максим Степанов заверил, что Кабмин рассмотрит возможность открытия междугородного сообщения. Для этого местная власть должна, в частности, обеспечить, чтобы в транспорте были заняты лишь 50% сидячих мест.

Справка. Ранее поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в красных зонах. Однако лишь для того, чтобы высадить пассажиров. Зайти на таких остановках люди пока не могут.

Отметим, что заседание правительства, на котором разрешат открытие междугородного сообщения, может состояться в ближайшее время.

Какие регионы по состоянию на 7 августа находятся в красной зоне:

Тернополь;

Луцк;

Кицманский район Черновицкой области.



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Новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделили на четыре зоны, вступили в силу 3 августа. Пересмотр эпидемиологической ситуации будет проводиться каждую пятницу.