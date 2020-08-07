Кабінет Міністрів має намір дозволити міжміське пасажирське сполучення із містами, які входять до червоної зони карантину. Проте за умови, що місцева влада контролюватиме дотримання певних обмежень.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив 7 серпня на селекторній нараді за участю мерів міст та голів ОДА, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в Кабміні.

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До обговорення також долучилися міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Представників 25 регіонів України найбільше турбувало саме питання зупинки транспорту.

Максим Степанов запевнив, що Кабмін розгляне можливість відкриття міжміського сполучення. Для цього місцева влада повинна, зокрема, забезпечити, аби у транспорті були зайнятими лише 50% сидячих місць.

Довідка. Раніше потягам Укрзалізниці дозволили зупинятися у червоних зонах. Однак лише для того, щоб висадити пасажирів. Зайти на таких зупинках люди поки не можуть.

Зазначимо, що засідання уряду, на якому дозволять відкриття міжміського сполучення, може відбутися найближчим часом.

Які регіони станом на 7 серпня перебувають у червоній зоні:

Тернопіль;

Луцьк;

Кіцманський район Чернівецької області.



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