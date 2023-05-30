Кабмин поддержал назначение Олега Кипера главой Одесской ОВА

Кабмин 30 мая поддержал назначение Олега Кипера главой Одесской ОВА. Максима Марченко с должности уволили в марте 2023 года.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Одесской ОВА является Борис Волошенков. Он занимает должность с 10 апреля этого года.

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Кабмин согласовал кандидатуру Кипера

По состоянию на 30 мая Кабмин согласовал Кипера на должность главы Одесской ОВД. Теперь соответствующий указ должен подписать президент Владимир Зеленский.

Согласовано назначение Олега Кипера главой Одесской областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Что известно об Олеге Кипере

Будущий глава Одесской ОВА родом из села Тымково (Одесская область). Образование получал в Одесской национальной юридической академии. Карьеру начал в 2001 году.

Занимал следующие должности:

следователя Котовской межрайонной прокуратуры (Одесская область);

прокурора отдела прокуратуры Одесской области;

прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины;

начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области;

заместителя начальника управления – начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

В 2020 году Кипера представили в качестве нового прокурора Киева.