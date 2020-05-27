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Кабмин подписал меморандум о поставках в Украину сжиженного газа из США

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Кабмін підписав меморандум з компанією "Луізіана Нечурал Екпортс Інк"
Кабмін підписав меморандум з компанією "Луізіана Нечурал Екпортс Інк" / Ua.news

Кабинет Министров подписал меморандум с компанией "Луизиана Нэчурал Экпортс Инк" по поставкам сжиженного газа в Украину из США. Также меморандум предусматривает построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

Меморандум о поставках в Украину сжиженного газа из США: главное

Согласно документу, объем поставок сжиженного газа из США составит 5,5 миллиарда кубических метров в год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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В то же время цену будут определять в соответствии с рынком Henry Hub. Участники согласились начать поставки сжиженного газа в Украину при первой возможности, учитывая действующие технические, юридические и другие препятствия. График поставок (тестовых и пилотных партий) дополнительно обработают и окончательно определят в другом договоре.

Чем меморандум выгоден Украине

Выгода для Украины пока лежит не столько в экономической, сколько в политической плоскости. Ведь это еще один шаг к созданию в Украине европейского хаба. Но главное – это очень важно для энергонезависимости Украины от России.

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Что известно о поставках газа из США?
В конце августа в Варшаве Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве. Одно из предусмотренных документом мероприятий – налаживание поставок американского сжиженного газа в нашу страну через Польшу.

Газ используют для обеспечения украинских потребителей в зимний период. Также есть возможность дальнейшей транспортировки топлива в Венгрию, Румынию и Молдову. Варшава уже несколько лет является одним из ключевых европейских партнеров Вашингтона в газовой сфере. Также Соединенные Штаты ведут переговоры о поставках сланцевого топлива с Германией и многими другими странами континента.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончаренко Новости США Новости Польши Нафтогаз Газ
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