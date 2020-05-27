Кабмін підписав меморандум про постачання в Україну скрапленого газу зі США

Кабінет Міністрів підписав меморандум з компанією "Луізіана Нечурал Екпортс Інк" щодо поставок скрапленого газу в Україну зі США. Також меморандум передбачає побудову нової газової інфраструктури між Польщею та Україною.

Меморандум про постачання в Україну скрапленого газу зі США: головне

Згідно з документом, обсяг поставок скрапленого газу зі США становитиме 5,5 мільярда кубічних метрів на рік. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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Водночас ціну визначатимуть відповідно до ринку Henry Hub. Учасники погодились розпочати постачання скрапленого газу в Україну за першої нагоди, з огляду на чинні технічні, юридичні та інші перешкоди. Графік поставок (тестових та пілотних партій) додатково опрацюють та остаточно визначать в іншому договорі.

Чим меморандум вигідний для України

Вигода для України наразі лежить не стільки в економічній, скільки у політичній площині. Адже це ще один крок до створення в Україні європейського хабу. Але основне – це дуже важливо для енергонезалежності України від Росії.

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Що відомо про постачання газу зі США?Наприкінці серпня у Варшаві Україна, Польща та США підписали меморандум про тристороннє співробітництво. Один із передбачених документом заходів – налагодження постачання американського скрапленого газу до нашої країни через Польщу.



Газ використають для забезпечення українських споживачів у зимовий період. Також є можливість подальшого транспортування палива до Угорщини, Румунії та Молдови. Варшава вже кілька років є одним із ключових європейських партнерів Вашингтона у газовій сфері. Також Сполучені Штати ведуть переговори про постачання сланцевого палива з Німеччиною та з багатьма іншими країнами континенту.