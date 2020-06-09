Кабинет министров представит обновленный вариант программы действий. Дело в том, что первую редакцию программы деятельности Кабмина не поддержала Верховная Рада.

Новую программу на рассмотрение Рады планируют вынести 18 – 19 июня 2020 года. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с членами Кабмина, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов, сообщили в Офисе Президента.

К слову Правительство действовало на пределе своих полномочий, – Малюська о введении карантина

Зеленский отметил, что парламентские комитеты высказали замечания и предложения к первой редакции программы.

Много критики поступило от депутатов "Слуги народа". Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0,

– сказал президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в новой версии программы учли все замечания и будут просить поддержать ее 18 – 19 июня. "Это структурный документ, который состоит из 2 разделов. Первый – это антикризисный раздел. Второй – долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов сходится с тем направлением стратегии, которые есть в министерствах", – пояснил Шмыгаль.

Справка. Программа предусматривает ряд социальных и экономических приоритетных направлений работы правительства. Правительство подчеркнуло, что важнейшим является преодоление вызовов для жизни и здоровья украинцев, а уже следующим – восстановление экономического роста. Больше о приоритетах в программе читайте здесь.