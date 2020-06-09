Кабінет міністрів представить оновлений варіант програми дій. Річ у тім, що першу редакцію програми діяльності Кабміну не підтримала Верховна Рада.

Нову програму на розгляд Ради планують винести 18 – 19 червня 2020 року. Про це Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з членами Кабміну, представниками парламентських комітетів, а також керівництвом правоохоронних органів, повідомили в Офісі Президента.

До слова Уряд діяв на межі своїх повноважень, – Малюська про запровадження карантину

Зеленський зауважив, що парламентські комітети висловили зауваження та пропозиції до першої редакції програми.

Багато критики надійшло від депутатів "Слуги народу". Як повідомив прем'єр-міністр, уряд уважно пропрацював всі конструктивні пропозиції і готовий на цьому тижні представити парламенту оновлену Програму дій уряду 2.0,

– сказав президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у новій версії програми врахували усі зауваження та проситимуть підтримати її 18 – 19 червня. "Це структурний документ, який складається з 2 розділів. Перший – це антикризовий розділ. Другий – довгострокові пріоритети діяльності уряду. Кожен з розділів сходиться з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах", – пояснив Шмигаль.

Довідка. Програма передбачає низку соціальних і економічних пріоритетних напрямків роботи уряду. Уряд наголосив, що найважливішим є подолання викликів для життя і здоров'я українців, а вже наступним – відновлення економічного зростання. Більше про пріоритети у програмі читайте тут.