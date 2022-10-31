Кабмин принял правки в Госбюджет на 2023 год: что изменилось

Правительство приняло проект госбюджета на 2023 год во втором чтении с учетом предложений депутатов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство скорректировало прогноз роста ВВП в сторону консервативного сценария.

Ранее Рада утвердила проект Госбюджета на 2023 год в первом чтении

Во втором чтении правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%,

– отметил Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритет №1 – безопасность и оборона – остается неизменным.

"Направляем на борьбу с оккупантами более 1 триллиона гривен, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", – отметил глава правительства.

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Также депутат Ярослав Железняк опубликовал первые данные по Бюджету, который ко второму чтению подал Кабмин в Раду.

Макропрогноз :

Рост ВВП 3,2% (вместо 4,6%, как было до первого).

Годовая инфляция 28% (вместо 30%).

Макропоказатели:

Доходы 1,3 триллиона гривен доходов (+50 миллиардов гривен до первого чтения).

Расходы 2,6 триллиона гривен (+66,8 миллиарда гривен).

Дефицит 20% ВВП или 38 миллиардов долларов.

Конкретные цифры:

Доходы 1 329 260 090 тысяч гривен.

Предельный объем дефицита 1 296 536 180 тысяч гривен или 20,6% ВВП.

Предельный объем государственного долга 6 422 749 631 тысячи гривен.

Заимствование 169 955 581 тысячи гривен (из них внутренние 90 724 923 тысячи гривен).

Прожиточный минимум 2589 гривен.

Минимальная заработная плата – 6700 гривен.

Обратите внимание! В проекте госбюджета предусмотрено, что курс гривны к доллару США в среднем составит – 42,2 гривны за доллар.

На конец 2023 года 45,8 гривны за доллар (вместо 50 гривен за доллар, как было в первом чтении)

Главное о принятии Госбюджета-2023

Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Комитет Совета по бюджету рекомендовал парламенту принять за основу и в целом выводы и предложения в бюджет на 2023 год.

Нардепы подали 1270 поправок в проект закона о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Правительство одобрило проект бюджета Украины на 2023 год, теперь оно направляется на рассмотрение Верховной Радой.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября.

До 3 ноября правительство должно вернуть в совет документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.

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