Кабмин работает с опросником для вступления в ЕС: когда Украина может получить статус кандидата

Украина получила опросник, который необходимо заполнить для предоставления ей статуса кандидата в Евросоюз. Кабинет министров уже работает над документом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении, сообщает 24 канал.

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Как рассказал глава правительства, ожидается, что статус кандидата на вступление в Евросоюз Украина сможет получить не позже чем в июне 2022 года.

Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали над ним работать,

– отметил премьер-министр.

Напомним, что 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев и передала Владимиру Зеленскому опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Передавая документ, она подчеркнула, что этот процесс обычно длится годами, но в случае Украины речь идет о неделях.

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