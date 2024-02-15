Однако военнообязанные могут не открывать двери. По словам адвоката Ростислава Кравца, украинцы имеют на это полное право.

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Круглосуточная работа ТЦК: что изменится

Сейчас в ТЦК ждут детальных разъяснений от правительства относительно того, какой деятельностью должны заниматься сотрудники ночью. К примеру, в некоторых ТЦК говорят, что не получали дополнительных объяснений, как должны работать сотрудники в комендантский час или непосредственно ночью.

Дело в том, что некоторые украинцы восприняли расширение полномочий ТЦК как факт того, что сотрудники будут ходить по улицам во время действия комендантского часа и вручать нарушителям повестки. Кроме того, в обществе появилось мнение, что сотрудники будут ходить ночью по домам и вручать повестки.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, когда сообщил о расширении полномочий и круглосуточной работе ТЦК, заявлял, что отныне военные смогут:

организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время,

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Могут ли вручить повестку ночью

Адвокат Ростислав Кравец сообщил, что пока изменений в работе ТЦК нет. Он считает, что правительство расширило полномочия для того, чтобы была возможность привлекать гражданских к круглосуточной работе.

Комментируя мнение о том, что якобы ночью будут вручать повестки, адвокат заявил, что военнообязанный имеет право не открывать дверь.

Если же так произойдет, что представители ТЦК пришли к человеку домой, то есть право не открывать дверь. Без постановления следственного судьи о допуске этих лиц в это жилое помещение или домовладение лицо имеет право никого не пускать. Если речь идет о дворе, то без согласия владельца тоже не имеют права зайти на него. Попадание без согласия является незаконным проникновением,

– подчеркнул адвокат.

Может ли ТЦК проверять документы на улице

Адвокаты утверждают, что этот вопрос в Украине регулируются двумя документами действующего законодательства – постановлением Кабмина и Законом Украины. Однако положения этих документов противоречат друг другу. Постановление позволяет работникам военкомата проверять паспорта на улице и задерживать в случае, если лицо отказывается предоставить соответствующие удостоверения. Законодательством не разрешается проверка документов военными.

В новом законопроекте, который сейчас приняли в первом чтении, должны урегулировать этот вопрос. Правительство планирует разрешить сотрудникам ТЦК проверять документы военнообязанных.