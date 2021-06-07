Правительство разрешило въезд в Украину с экспресс-тестом на антиген или документом о вакцинации

Кабмин существенно ослабил карантин в Украине. Новые правила также будут касаться въезда на территорию государства. Теперь можно предъявлять не только ПЦР-тест на коронавирус.

Так, теперь при въезде на территорию Украины можно показывать, кроме ПЦР, экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации. Правда, экспресс-тесты должны быть сделаны не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Важно Украина существенно ослабляет карантин

Ослабление карантина в Украине

Помимо правил въезда, другие карантинные ограничения тоже смягчили. Например, рестораны и кафе смогут работать круглосуточно. Расстояние между столиками позволили уменьшать с 2 до 1,5 метров.

Ночные клубы тоже смогут работать.

Кроме того, разрешили концерты и массовые мероприятия. Однако должно быть не менее 4 квадратных метров площади на одного человека, наполненность зала – не более двух третей мест. Однако ограничений не будет, если все посетители будут иметь отрицательный ПЦР, экспресс-тест на антиген или документ о вакцинации.

Людей в кино и концертных залах будут сажать по-другому: 2 ряда заполнены, один пустой.

Отели, кемпинги, хостелы смогут работать.

Кстати, также изменили правила определения "зеленого" уровня эпидопасности. Одно из этих условий – на территории Украины не должно быть "красных" регионов.