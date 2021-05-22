Такое постановление правительства Дениса Шмыгаля под номером 504 появилось 21 мая. Теперь министерство должно представить предложения о том, как откорректировать действующее законодательство и сделать его соответствующим изменениям.

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Правительство изменило название одного из министерств

Кабинет Министров Украины 21 мая переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил новоназванному Министерству экономики в течение 30 дней подать предложения о внесении в акты законодательства "изменений, вытекающих из настоящего постановления".

Заметим, с 9 декабря 2010 до 29 августа 2019 министерство называлось "экономического развития и торговли Украины". А до 2010 – "Министерством экономики" (так же, как будет называться отныне).



В истории министерства были и другие переименования. В частности между 21 августа 2001 и 16 мая 2005 оно называлось "экономики и по вопросам европейской интеграции", а с 1991 по 2001 – "внешних экономических связей и торговли".

Постановление правительства о переименовании министерства по состоянию на начало суток 22 мая на сайте КМУ недоступно. Однако его можно увидеть в кэше Google.



Постановление правительства о переименовании министерства от 21 мая / Скриншот

Другие важные изменения в правительстве, которые произошли недавно

20 мая Верховная Рада назначила председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Ранее из этого министерства уволили Игоря Петрашко.

В тот же день депутаты проголосовали за назначение главы Укравтодора Александра Кубракова министром инфраструктуры – вместо Владислава Криклия.

Также новым министром здравоохранения стал Виктор Ляшко .