Така постанова уряду Дениса Шмигаля з номером 504 зявилася 21 травня. Тепер міністерство повинне подати пропозиції щодо того, як відкоригувати чинне законодавство та зробити його відповідним до змін.
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Уряд змінив назву одного з міністерств
Кабінет Міністрів України 21 травня перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Міністерство економіки.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив новоназваному Міністерству економіки впродовж 30 днів подати пропозиції щодо внесення до актів законодавства "змін, які випливають із цієї постанови".
Постанова уряду про перейменування міністерства станом на початок доби 22 травня на сайті КМУ недоступна. Однак її можна побачити у кеші Google.
Постанова уряду про перейменування міністерства від 21 травня / Скриншот
Інші важливі зміни в уряді, які відбулися нещодавно
- 20 травня Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства. Раніше з цього міністерства звільнили Ігоря Петрашка.
- Того ж дня депутати проголосували за призначення очільника Укравтодору Олександра Кубракова міністром інфраструктури – замість Владислава Криклія.
- Також новим міністром охорони здоров'я став Віктор Ляшко.