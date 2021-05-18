Верховна Рада проголосувала 18 травня за відставку 3 міністрів. Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу прокоментував майбутні зміни в уряді.
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Міністрів до осені не мінятимуть
Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде ніяких кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю,
– заявив Арахамія.
Водночас він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер, 20 травня.
Кадрові зміни в Кабміні: коротко
- Під час позачергового засідання 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
- Криклія та Петрашка звільнили за власними бажанням, натомість Степанова відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
- Раніше фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки – першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова – міністра інфраструктури України та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – міністра охорони здоров'я.