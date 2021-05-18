Верховна Рада проголосувала 18 травня за відставку 3 міністрів. Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу прокоментував майбутні зміни в уряді.

Читайте також Стоятимуть жорсткі дедлайни, – Шмигаль про нового главу МОЗ і звільнення Степанова

Міністрів до осені не мінятимуть

Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде ніяких кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю,

– заявив Арахамія.

Водночас він нагадав, що призначення нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я може відбутися в четвер, 20 травня.

Кадрові зміни в Кабміні: коротко