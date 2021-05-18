Верховная Рада проголосовала 18 мая за отставку 3 министров. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге прокомментировал предстоящие изменения в правительстве.
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Министров до осени не будут менять
По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу,
– заявил Арахамия.
В то же время он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может состояться в четверг, 20 мая.
Кадровые изменения в Кабмине: коротко
- Во время внеочередного заседания 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.
- Криклия и Петрашко уволили по собственному желанию, зато Степанова отправили в отставку по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
- Ранее фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики – первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры Украины и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.