Верховная Рада проголосовала 18 мая за отставку 3 министров. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге прокомментировал предстоящие изменения в правительстве.

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Министров до осени не будут менять

По состоянию на сейчас мой прогноз, что до осени не будет никаких кадровых изменений в министерствах. Может, будут какие-то кадровые изменения на крупных предприятиях, но "министерских" я не предвижу,

– заявил Арахамия.

В то же время он напомнил, что назначение новых министров экономики, инфраструктуры и здравоохранения может состояться в четверг, 20 мая.

Кадровые изменения в Кабмине: коротко