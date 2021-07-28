Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 28 июля. Кандидатуру Чауса согласовали после непродолжительного онлайн-собеседования.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Чаус удачно прошел собеседование с профильным министром. Окончательное назначения должен согласовать Президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о Вячеславе Чаусе

Вячеслав Анатольевич Чаус родился в Чернигове в 1977 году. Образование и карьеру строил там же. Женат и воспитывает 3 детей. Эту информацию Чаус озвучил во время своего выступления на заседании Кабмина 28 июля.



Чауса могут назначить новым председателем Черниговской ОГА / Скриншот видео заседания Кабмина

Кандидат на должность председателя Черниговской ОГА последние 6 лет проработал в компании "Укргаздобыча". Был директором по направлению и заместителем генерального директора компании. Кроме этого, 4 года входил в правление "Укргаздобычи".

Справка. АО "Укргаздобыча" – это крупнейшая компания в Центральной и Восточной Европе, которая занимается добычей природного газа (73%) и производством конденсата с 1998 года. Разрабатывает газовые и нефтяные месторождения в 11 областях Украины, владеет сетью из 19 АЗС в Харьковской области.

Первые шаги на посту главы Черниговской ОГА

Кандидат на должность главы Черниговской озвучил свое видение развития области и первые шаги. В частности речь шла о конструктивном диалоге с общинами, устойчивом развитии и реализации инициатив президента.

Он раскритиковал темпы выполнения проектов "Большого строительства" в Черниговской области. Подчеркнул необходимость их "немедленно и радикально" изменить, а также развивать систему здравоохранения.

Облгосадминистрация должна перестать быть статистом, а стать надежным, прочным звеном между каждой конкретной больницей и профильным министерством,

– отметил Чаус.

Состояние Чауса

Согласно электронной декларации Чауса 2020 года, он владеет квартирой в Чернигове за 149 тысяч гривен, земельным участком и дачным домом в Клочкове, стоимостью 382,2 и 200 тысяч гривен соответственно. На него зарегистрирован Автомобиль Volkswagen Touran 2013 выпуска, использует он и KIA Sorento 2017 выпуска за 1,2 миллиона гривен. "Изюминка" – большая коллекция монет иностранных государств, 364 штуки.

За 2020 год Чаус заработал:

11,2 миллиона гривен заработной платы в "Укргаздобыче";

111,4 тысячи гривен пенсии;

около 7 тысяч гривен составили проценты в банке.

Кроме этого, он держит около 197 тысяч гривен в банках, а также наличными:

1,7 миллиона гривен;

135 тысяч долларов;

75 тысяч евро.



Анна Коваленко возглавляла администрацию с октября 2020 года / Фото с сайта Черниговской ОГА

Обратите внимание! Владимир Зеленский в октябре 2020 года назначил председателем Черниговской ОГА Анну Коваленко, бывшую ранее заместителем главы Офиса Президента. В то же время Коваленко вышла замуж за экс-главнокомандующего ВСУ Хомчака, который ушел с этой должности 27 июля 2021 года. Хомчак стал первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.