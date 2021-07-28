Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 28 липня. Кандидатуру Чауса погодили після нетривалої онлайн-співбесіди.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Чаус вдало пройшов співбесіду з профільним міністром. Остаточне призначення має погодити Президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про В'ячеслава Чауса

В'ячеслав Анатолійович Чаус народився у Чернігові 1977 року. Освіту та кар'єру будував там же. Одружений і має 3 дітей. Цю інформацію Чаус озвучив під час свого виступу на засіданні Кабміну 28 липня.



Чауса можуть призначити новим головою Чернігівської ОДА / Скриншот з відео засідання Кабміну

Кандидат на посаду голови Чернігівської ОДА останні 6 років пропрацював у компанії "Укргазвидобування". Був директором за напрямком та заступником генерального директора компанії. Окрім цього, 4 роки входив до правління "Укргазвидобування".

Довідка. АТ "Укргазвидобування" – це найбільша компанія у Центральній та Східній Європі, яка займається видобуванням природного газу (73%) та виробництвом конденсату з 1998 року. Розробляє газові та нафтові родовища у 11 областях України, володіє мережею із 19 АЗС у Харківській області.

Перші кроки на посаді голови Чернігівської ОДА

Кандидат на посаду очільника Чернігівщини озвучив своє бачення розвитку області та перші кроки. Зокрема мовилося про конструктивний діалог з громадами, сталий розвиток та реалізацію ініціатив президента.

Він розкритикував темпи виконання проєктів "Великого будівництва" у Чернігівській області. Наголосив на потребі їх "негайно і радикально" змінити, а також розвивати систему охорони здоров'я.

Облдержадміністрація має перестати бути статистом, а стати надійною, міцною ланкою, між кожною конкретною лікарнею та профільним міністерством,

– наголосив Чаус.

Статки Чауса

Згідно з електронною декларацією Чауса за 2020 рік, він має квартиру в Чернігові за 149 тисяч гривень, земельну ділянку та дачний будинок у Клочкові, вартістю 382,2 та 200 тисяч гривень відповідно. На нього зареєстрований автомобіли Volkswagen Touran 2013 року випуску, використовує він і KIA Sorento 2017 року випуску за 1,2 мільйона гривень. "Родзинкою" є велика колекція монет іноземних держав із 364 штук.

За 2020 рік Чаус заробив:

11,2 мільйона гривень заробітної плати в "Укргазвидобуванні";

111,4 тисячі гривень пенсії;

близько 7 тисяч гривень склали проценти в банку.

Окрім цього, він тримає близько 197 тисяч гривень у банках, а також готівкою:

1,7 мільйона гривень;

135 тисяч доларів;

75 тисяч євро.



Анна Коваленко очолювала Адміністрацію з жовтня 2020 року / Фото з сайту Чернігівської ОДА

Зверніть увагу! Володимир Зеленський у жовтні 2020 року призначив головою Чернігівської ОДА Анну Коваленко, яка раніше була заступницею глави Офісу Президента. У той же час Коваленко одружилася із ексголовнокомандувачем ЗСУ Хомчаком, котрий пішов з цієї посади 27 липня 2021 року. Хомчак став першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони.