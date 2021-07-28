Відповідне рішення прийняли на засіданні Кабінету Міністрів України 28 липня. Кандидатуру Чауса погодили після нетривалої онлайн-співбесіди.
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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Чаус вдало пройшов співбесіду з профільним міністром. Остаточне призначення має погодити Президент України Володимир Зеленський.
Що відомо про В'ячеслава Чауса
В'ячеслав Анатолійович Чаус народився у Чернігові 1977 року. Освіту та кар'єру будував там же. Одружений і має 3 дітей. Цю інформацію Чаус озвучив під час свого виступу на засіданні Кабміну 28 липня.
Чауса можуть призначити новим головою Чернігівської ОДА / Скриншот з відео засідання Кабміну
Кандидат на посаду голови Чернігівської ОДА останні 6 років пропрацював у компанії "Укргазвидобування". Був директором за напрямком та заступником генерального директора компанії. Окрім цього, 4 роки входив до правління "Укргазвидобування".
Перші кроки на посаді голови Чернігівської ОДА
Кандидат на посаду очільника Чернігівщини озвучив своє бачення розвитку області та перші кроки. Зокрема мовилося про конструктивний діалог з громадами, сталий розвиток та реалізацію ініціатив президента.
Він розкритикував темпи виконання проєктів "Великого будівництва" у Чернігівській області. Наголосив на потребі їх "негайно і радикально" змінити, а також розвивати систему охорони здоров'я.
Облдержадміністрація має перестати бути статистом, а стати надійною, міцною ланкою, між кожною конкретною лікарнею та профільним міністерством,
– наголосив Чаус.
Статки Чауса
Згідно з електронною декларацією Чауса за 2020 рік, він має квартиру в Чернігові за 149 тисяч гривень, земельну ділянку та дачний будинок у Клочкові, вартістю 382,2 та 200 тисяч гривень відповідно. На нього зареєстрований автомобіли Volkswagen Touran 2013 року випуску, використовує він і KIA Sorento 2017 року випуску за 1,2 мільйона гривень. "Родзинкою" є велика колекція монет іноземних держав із 364 штук.
За 2020 рік Чаус заробив:
- 11,2 мільйона гривень заробітної плати в "Укргазвидобуванні";
- 111,4 тисячі гривень пенсії;
- близько 7 тисяч гривень склали проценти в банку.
Окрім цього, він тримає близько 197 тисяч гривень у банках, а також готівкою:
- 1,7 мільйона гривень;
- 135 тисяч доларів;
- 75 тисяч євро.
Анна Коваленко очолювала Адміністрацію з жовтня 2020 року / Фото з сайту Чернігівської ОДА