Детектив антикорупційного бюро відмовився від 100 тисяч доларів хабаря. І ВАКС присудив 5,5 років тюрми людині, яка ті гроші пропонувала.

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Справа "слуги" Трухіна

А тепер давайте порівняємо цього детектива з діями "слуг народу", так званою новою політичною "елітою". Наприклад, "слуга" "тихенько у ліс піду" Трухін заявив, що не збирається складати мандат. Дійсно, а навіщо?

Хіба є приводом для складання повноважень спроба відкупитися від поліцейського після участі в п'яній ДТП? Для нової, так званої еліти, схоже – ні.

А може Трухін серед "слуг" один такий? Так би мовити – виключення, яке підтверджує правило.

Ні, Трухін не виключення. Наприклад, слуга-хабарник Кузьміних 4 рази не з'явився в суд з обрання йому запобіжного заходу. Чотири!

Нагадаю, що НАБУ і САП вручили депутату Кузьминих підозру в отриманні пів мільйонного хабаря за розпил на закупівлях лікарнею медичного обладнання.

Зверніть увагу, хабар, який за версією слідства взяв цей "слуга" у 5 разів менший за суму, від якої відмовився детектив НАБУ.

До слова, за іншого "слугу-хабарника" Трубіцина якраз внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень. Останнього, нагадаю, взяли на хабарі вдвічі меншому ніж той, від якого відмовився детектив НАБУ.

Наголошу, що це далеко не єдиний випадок, коли працівники НАБУ відмовилися від хабарів. Найбільший пропонували Ситнику: 5 мільйонів доларів у справі Злочевського (одного з міністрів Януковича).

Кабмін таємно рятує корупціонерів з нової влади

Тепер переходимо до наступної теми, напряму пов'язаної з успіхами НАБУ і корупційними зальотами "нових облич" в Раді. Поки суспільство концентрується на російських військах, Кабмін таємно рятує корупціонерів з нової влади.

Знаєте як? Від самого початку підриваючи конкурс на директора Антикорупційного бюро. Нагадаю, що повноваження Артема Ситника збігають в середині квітня.

Зверніть увагу, що мовиться не про конкурс на голову антикорупційної прокуратури – той Банкова вже намертво заблокувала.

Так от, протягом двох днів уряд двічі приймав рішення про формування конкурсної комісії з обрання директора НАБУ. І обидва ті рішення Кабміну є свідомо, демонстративно незаконними.

Спочатку міністри незаконно викинули з комісії Драго Коса, який не дає Банковій сфальшувати конкурс на керівника САП.

Ми в ЦПК проінформували про це медіа і західних партнерів. Щоб погасити скандал Кабмін вже наступного дня ще раз голосував за формування комісії.

Цього разу вже з Драго Косом. Але прямо в рішенні дописує під нього спеціальну умову: той мусить вийти з комісії по САП. Умову – законом не передбачену.

Що передбачає Конституція Стаття 19 Конституції зобов'язує органи влади (Кабміну також) діяти лише в межах передбачених законами України. Простіше кажучи, усе, що не дозволено органу влади законом – йому прямо заборонено. Закон не дає Кабміну права встановлювати будь-які додаткові обмежувальні спецумови.

Отже, це рішення Кабміну незаконне. І це очевидно для будь-якого юриста. Обидва засідання КМУ відбулися таємно: без анонсу та онлайн-трансляції, щоб приховати цю ганьбу і від українців, і від західних партнерів.

Наслідки рішення Кабміну

Мета обох рішень – допомогти Банковій через суд заблокувати конкурс на директора НАБУ, або згодом звільнити його переможця. До речі, розглядати цю справу буде все ніяк не ліквідований Зеленським ОАСК.

Приймаючи обидва рішення, прем'єр-міністр діяв за прямою вказівкою Банкової. Це не припущення, а залізобетонна інформація зсередини процесу.

Фактичний зрив конкурсу на директора НАБУ точно ставить хрест на грошах МВФ, і з великою ймовірністю – на держгарантіях США.

Але тут навіть не про гроші. І не про слово Зеленського, в нуль девальвованого ганьбою з конкурсом на керівника САП. Мовиться про підривання державних інституцій як таких.

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Вдумайтеся, уряд за вказівкою Офісу Президента ухвалює очевидно незаконні рішення, заради підриву правоохоронного органу.

Мало було Україні ганьби з обранням антикорупційного прокурора. Влада те саме робить з конкурсом на нового директора Антикорупційного бюро. Лише корупціонери бояться чесного конкурсу на ці посади. Тільки бажання врятувати останніх може пояснити дії команди президента.