Як зазначила в ефірі 24 каналу юристка Центру протидії корупції Олена Щербан, Офіс Президента повинен негайно виправити це. На її думку, якщо цього не станеться, то наслідки для нашої країни будуть дуже песимістичними.

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Україна може втратити гроші

Вона нагадала, що закон про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Національне антикорупційне бюро – був умовою надання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду.

Це означає, що Україна не отримає транші від МВФ, а від підтримки фонду залежатиме надання грошей Євросоюзом. Це стосується також 1 мільярда доларів гарантій, які пообіцяв уряд США. Вони з великою ймовірністю будуть прив'язані до виконання вимог МВФ,

– зауважила юристка.

За словами Щербан, усю цю грошову допомогу уряд і президент ставлять під питання. Вона зазначила, що зараз Банкова цинічно використовує ситуацію загрози країні.

"В Офісі Президента розраховують на те, що будуть торгувати загрозою війни з боку Росії. Мовляв, нам зараз не до корупційних проблем, давайте гроші так, а потім побачимо", – пояснила юристка.

Внутрішні наслідки для України

Крім того, Щербан підкреслила, що в разі необрання керівників НАБУ та САП – робота антикорупційної вертикалі стикатиметься з серйозними проблемами. Ба більше, вони вже є.

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За її словами, САП фактично керує Ірина Венедіктова, яка й визначає хто, що повинен розслідувати. Паралельно, якщо не залишиться керівника в НАБУ – ця інституція також послабиться.

"Вони працюватимуть на менш ніж 50% ефективності й опиняться під ударом. Тобто без керівників та представництва в органах влади – справи доводити до логічного завершення не буде ні ресурсу, ні потужностей. У них справді можуть бути проблеми із повноваженнями", – підсумувала Щербан.

Юристка розповіла про наслідки зриву конкурсів до САП і НАБУ: дивіться відео



Черговий зрив конкурсу до НАБУ та САП