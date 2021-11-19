Кабмин учтет пожелания, на что еще можно использовать "тысячу для вакцинированных"
Источник:Верховная Рада
Правительство планирует учесть предложения от общественности и нардепов касательно направлений использования 1 тысячи гривен, которые получат все вакцинированные двумя дозами в Украине. Пока неизвестно, о каких именно предложениях говорится.
Как сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов правительству, сейчас прорабатывается возможность пользования этими средствами отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров или жителей сел.
Важно Деньги за вакцинацию: как получить 1 тысячу гривен через Дию
По словам Шмыгаля, на момент запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу.
Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины,
– отметил украинский премьер.
Глава правительства отметил, что программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, заработает 19 декабря и будет действовать 12 месяцев. По 1 тысяче гривен могут получить полностью вакцинированные украинские граждане, у которых есть соответствующие COVID-сертификаты в приложении "Дия".
Что известно об этой инициативе
По словам Шмыгаля, 1 тысяча гривен появится на виртуальном счете каждого вакцинированного от COVID-19 украинца. Эта программа направлена на поддержку 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности, это:
- креативные индустрии,
- сфера внутренних перевозок.
В целом программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства. За полученную через приложение "Дия" тысячу гривен люди смогут:
- приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб;
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр;
- купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа– или ж/д перевозки.
Программа, в первую очередь, поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривен через приложение "Дия", чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии,
– подчеркнул Шмигаль.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 16 ноября заявил, что оплату тысячи через приложение "Дия" профинансируют сами украинцы, которые платят налоги.