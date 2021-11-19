Кабмин учтет пожелания, на что еще можно использовать "тысячу для вакцинированных"

Правительство планирует учесть предложения от общественности и нардепов касательно направлений использования 1 тысячи гривен, которые получат все вакцинированные двумя дозами в Украине. Пока неизвестно, о каких именно предложениях говорится.

Как сказал премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов правительству, сейчас прорабатывается возможность пользования этими средствами отдельных категорий граждан, в том числе пенсионеров или жителей сел.

Важно Деньги за вакцинацию: как получить 1 тысячу гривен через Дию

По словам Шмыгаля, на момент запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу.

Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины,

– отметил украинский премьер.

Глава правительства отметил, что программа, инициированная президентом Владимиром Зеленским, заработает 19 декабря и будет действовать 12 месяцев. По 1 тысяче гривен могут получить полностью вакцинированные украинские граждане, у которых есть соответствующие COVID-сертификаты в приложении "Дия".

Что известно об этой инициативе

По словам Шмыгаля, 1 тысяча гривен появится на виртуальном счете каждого вакцинированного от COVID-19 украинца. Эта программа направлена ​​на поддержку 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности, это:

креативные индустрии,

сфера внутренних перевозок.

В целом программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства. За полученную через приложение "Дия" тысячу гривен люди смогут:

приобрести абонемент в спортзал или фитнесс-клуб;

посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр;

купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа– или ж/д перевозки.

Программа, в первую очередь, поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривен через приложение "Дия", чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии,

– подчеркнул Шмигаль.

Выплата тысячи гривен будет производиться в виде ваучеров всем гражданам, прошедшим полный курс прививки против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после. Процесс получения денег теми, у кого есть приложение "Дия", и теми, у кого нет, будет отличаться, но ни о ком не забудут.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 16 ноября заявил, что оплату тысячи через приложение "Дия" профинансируют сами украинцы, которые платят налоги.