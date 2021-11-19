Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, наразі опрацьовується можливість користування цими коштами окремих категорій громадян, зокрема пенсіонерів або мешканців сіл.

Важливо Гроші за вакцинацію: як отримати 1 тисячу гривень через Дію

За словами Шмигаля, на момент запуску програми ці деталі також будуть озвучені та представлені суспільству.

Ми врахуємо конкретні пропозиції народних депутатів і громадян України,

– зазначив український прем'єр.

Очільник уряду зазначив, що програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, запрацює 19 грудня й діятиме 12 місяців. По 1 тисячі гривень можуть отримати повністю вакциновані українські громадяни, які мають відповідні COVID-сертифікати в Дії.

Що відомо про цю ініціативу

За словами Шмигаля, 1 тисячу гривень з'явиться на віртуальному рахунку кожного вакцинованого від COVID-19 українця. Ця програма спрямована на підтримку 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали від коронакризи та де є загроза втрати робочих місць. Зокрема, це:

креативні індустрії,

сфера внутрішніх перевезень.

Загалом програмою зможуть скористатися майже 6 тисяч суб'єктів підприємництва. За отриману через Дію тисячу гривень люди зможуть:

придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр;

купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Програма насамперед підтримає цей бізнес. А люди отримають можливість скористатися 1 тисячею гривень через Дію, щоб отримати додаткові послуги. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися і не враховуватимуться при розрахунку субсидії,

– підкреслив Шмигаль.