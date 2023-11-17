Шмыгаль подчеркнул, что подготовка к зиме продолжается на всех уровнях. В частности, упрощая ввоз энергетического оборудования.
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Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов,
– говорится в сообщении.
Что изменится
Шмигаль предупредил, что теперь для таких товаров не потребуется право на соответствие и маркировку знаком соответствия.
Какая ситуация в энергетической инфраструктуре
Шмигаль подчеркнул, что дефицита электроэнергии сейчас нет. По состоянию на 17 ноября отопительный сезон стартовал во всех областях Украины. В настоящее время наше государство полностью обеспечило себя необходимым количеством энергоресурсов. Сейчас у Украины есть такие запасы:
- 16 миллиардов кубических метров газа;
- 1,1 миллиона тонн угля.
"Работа с партнерами в вопросах энергетики активно продолжается. Есть новые поставки систем ПВО, которые усилит защиту энергообъектов", – подчеркнул Шмигаль.
Украина с помощью партнеров активно усиливает ПВО. Владимир Зеленский подчеркнул, что ее возможности – увеличиваются. В то же время не обо всем можно рассказывать.