Шмыгаль подчеркнул, что подготовка к зиме продолжается на всех уровнях. В частности, упрощая ввоз энергетического оборудования.

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Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов,

– говорится в сообщении.

Что изменится

Шмигаль предупредил, что теперь для таких товаров не потребуется право на соответствие и маркировку знаком соответствия.

Какая ситуация в энергетической инфраструктуре

Шмигаль подчеркнул, что дефицита электроэнергии сейчас нет. По состоянию на 17 ноября отопительный сезон стартовал во всех областях Украины. В настоящее время наше государство полностью обеспечило себя необходимым количеством энергоресурсов. Сейчас у Украины есть такие запасы:

16 миллиардов кубических метров газа;

1,1 миллиона тонн угля.

"Работа с партнерами в вопросах энергетики активно продолжается. Есть новые поставки систем ПВО, которые усилит защиту энергообъектов", – подчеркнул Шмигаль.

Украина с помощью партнеров активно усиливает ПВО. Владимир Зеленский подчеркнул, что ее возможности – увеличиваются. В то же время не обо всем можно рассказывать.