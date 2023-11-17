Шмигаль наголосив, що підготовка до зими триває на усіх рівнях. Зокрема, спрощуючи ввезення енергетичного обладнання.
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Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів,
– мовиться у повідомленні.
Що зміниться
Шмигаль попередив, що відтепер для таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності.
Яка ситуація в енергетичній інфраструктурі
Шмигаль наголосив, що дефіциту електроенергії зараз немає. Станом на 17 листопада опалювальний сезон стартував у всіх областях України. Наразі наша держава повністю забезпечила себе необхідною кількістю енергоресурсів. Наразі Україна має такі запаси:
- 16 мільярдів кубічних метрів газу;
- 1,1 мільйона тонн вугілля.
"Робота з партнерами в питаннях енергетики активно продовжується. Маємо нові поставки систем ППО, що посилять захист енергооб'єктів", – наголосив Шмигаль.
Україна з допомогою партнерів активно посилює ППО. Володимир Зеленський наголосив, що її можливості – збільшуються. Водночас не про все можна наразі розповідати.