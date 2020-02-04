Кабмин хочет прекратить выплаты премий руководству "Нафтогаза"

Правительство обратилось в наблюдательный совет "Нафтогаза" с просьбой приостановить выплату премий руководству компании.

Речь идет о деньгах, которые топ-менеджерам "Нафтогаза" выплачивают за победу в Стокгольмском суде над Газпромом, сообщает LB.ua.

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Отметим, что это – 1% от компенсации или 29 миллион долларов. Сейчас Кабинет министров изучает контракты членов правления и вопросы корректности выплаты премий.

Премии руководству "Нафтогаза": что известно

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовал выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же и выплатили их первую часть. Деньги получили более 40 сотрудников компании за вклад в достижение этого результата.

В частности, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные премии должны быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Из-за штрафных санкций сумма выросла до $2,9 млрд, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около $29 млн.

К слову, ранее Андрей Коболев заявил, что руководство "Нафтогаза" хотело бы направить примерно 1 миллиард долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако отметил, что будут решать все совместно с правительством.