16:07
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Кабмин хочет прекратить выплаты премий руководству "Нафтогаза"

      0 Читати новину українською
      Андрей Коболев и Юрий Витренко / ideologs.com

      Правительство обратилось в наблюдательный совет "Нафтогаза" с просьбой приостановить выплату премий руководству компании.

      Речь идет о деньгах, которые топ-менеджерам "Нафтогаза" выплачивают за победу в Стокгольмском суде над Газпромом, сообщает LB.ua.

      К теме: Витренко объяснил, за что он с представителями "Нафтогаза" получит огромную премию

      Отметим, что это – 1% от компенсации или 29 миллион долларов. Сейчас Кабинет министров изучает контракты членов правления и вопросы корректности выплаты премий.

      Премии руководству "Нафтогаза": что известно

      В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовал выплату премий размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же и выплатили их первую часть. Деньги получили более 40 сотрудников компании за вклад в достижение этого результата.

      В частности, председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные премии должны быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.

      Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Из-за штрафных санкций сумма выросла до $2,9 млрд, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около $29 млн.

      К слову, ранее Андрей Коболев заявил, что руководство "Нафтогаза" хотело бы направить примерно 1 миллиард долларов из полученных от "Газпрома" денег на развитие добычи газа. Однако отметил, что будут решать все совместно с правительством.

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      сегодня
      4661
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Юрий Витренко Андрій Коболев Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 237
      сегодня , 11:35 Денис Шмигаль возглавил Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
      Наталя Боднар 445
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      228
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      339
      сегодня , 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
      Олександр Бевза 1886
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук