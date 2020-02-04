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      Кабмін хоче припинити виплати премій керівництву "Нафтогазу"

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      Андрій Коболєв та Юрій Вітренко / ideologs.com

      Уряд звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням призупинити виплату премій керівництву компанії.

      Йдеться про гроші, які топ-менеджерам "Нафтогазу" виплачують за перемогу у Стокгольмському суді над Газпромом, повідомляє LB.ua.

      До теми: Вітренко пояснив, за що він з представниками "Нафтогазу" отримає величезну премію

      Зазначимо, що це – 1% від компенсації або 29 мільйон доларів. Зараз Кабінет міністрів вивчає контракти членів правління та питання коректності виплати премій.

      Премії керівництву "Нафтогазу": що відомо

       У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" погодила виплату премій розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів). Тоді ж і виплатили їх першу частину. Гроші отримали понад 40 працівників компанії, внесок у досягнення цього результату.

      Зокрема, голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв отримав 8 мільйонів доларів, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – 6 мільйонів. Решта премії мали бути виплачені після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу.

      Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. Через штрафні санкції сума зросла до $2,9 млрд, відповідно, топ-менеджери, згідно з контрактом, отримають близько $29 млн.

      До слова, раніше Андрій Коболєв заявив, що керівництво "Нафтогазу" хотіло б направити приблизно 1 мільярд доларів з отриманих від "Газпрому" грошей на розвиток видобутку газу. Однак наголосив, що вирішуватимуть все спільно з урядом.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Нафтогаз Андрій Коболєв Юрій Вітренко Кабінет Міністрів України
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