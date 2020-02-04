Кабмін хоче припинити виплати премій керівництву "Нафтогазу"

Уряд звернувся до наглядової ради "Нафтогазу" з проханням призупинити виплату премій керівництву компанії.

Йдеться про гроші, які топ-менеджерам "Нафтогазу" виплачують за перемогу у Стокгольмському суді над Газпромом, повідомляє LB.ua.

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Зазначимо, що це – 1% від компенсації або 29 мільйон доларів. Зараз Кабінет міністрів вивчає контракти членів правління та питання коректності виплати премій.

Премії керівництву "Нафтогазу": що відомо

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" погодила виплату премій розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів). Тоді ж і виплатили їх першу частину. Гроші отримали понад 40 працівників компанії, внесок у досягнення цього результату.



Зокрема, голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв отримав 8 мільйонів доларів, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – 6 мільйонів. Решта премії мали бути виплачені після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу.



Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. Через штрафні санкції сума зросла до $2,9 млрд, відповідно, топ-менеджери, згідно з контрактом, отримають близько $29 млн.

До слова, раніше Андрій Коболєв заявив, що керівництво "Нафтогазу" хотіло б направити приблизно 1 мільярд доларів з отриманих від "Газпрому" грошей на розвиток видобутку газу. Однак наголосив, що вирішуватимуть все спільно з урядом.